Pelo menos 24 mortos em atentado em Bagdade

Imagens do local do atentado, difundidas através de redes sociais, mostram uma coluna de fumo negro e os feridos a serem retirados.O atentado ocorre no mesmo dia em que o Presidente francês, François Hollande, visita a capital iraquiana.Antes, Hollande tinha considerado que "atuar contra o terrorismo no Iraque, é também prevenir atos terroristas" em França.No sábado, um duplo atentado reivindicado pelo Daesh num mercado, no centro da cidade, causou 27 mortos e dezenas de feridos.O Iraque continua a ser regularmente palco de atentados bombistas ou com veículos armadilhados, geralmente reivindicados pelo Daesh, que considera os muçulmanos xiitas, maioritários no Iraque, hereges.O Daesh perdeu uma boa parte dos territórios que tinha conquistado em 2014 naquele país, mas mantém um bastião em Mossul, no norte, que as forças armadas iraquianas tentam reconquistar com a ajuda de uma coligação internacional.