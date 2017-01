Banco de Inglaterra diz que "Brexit" já não é principal ameaça

O governador defendeu que "existem riscos económicos" que podem afetar a "estabilidade financeira do país", mas assegurou que há "maiores riscos a curto prazo no continente do que no Reino Unido durante o período de transição".Carney disse, no entanto, que a economia britânica enfrenta desafios globais que podem aumentar durante o processo de adaptação fora da União Europeia (UE)."Na campanha para o referendo dissemos que (o "Brexit") era o principal risco porque havia uma série de possibilidades no setor financeiro, coisas que podiam ter acontecido, que podiam ter tido consequências para a sua estabilidade", explicou Carney.O governador do Banco de Inglaterra também defendeu a avaliação dos riscos que foi feita durante a citada campanha e assegurou que as medidas adotadas para enfrentar a situação serviram para atenuar esses riscos.Carney apontou, no entanto, a necessidade de alcançar "um acordo transnacional" para o setor financeiro quando Londres iniciar as negociações com a UE para a saída.