Cáritas Portuguesa angariou mais de 11 mil euros para refugiados sujeitos ao frio

"Perante o apelo de ajuda que nos chegou a partir das Cáritas locais, não quisemos ficar indiferentes à situação e confiámos, como sempre, na generosidade do povo português que, mais uma vez, respondeu dentro das suas possibilidades," disse Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, citado no comunicado da organização.



Além do apelo à população portuguesa, a Cáritas dirigiu também um pedido aos privados, abordando diretamente algumas empresas nacionais para alcançar um donativo total de 32.500 euros.



"Acreditamos que muitas empresas que vão conseguindo sobreviver às dificuldades da atual economia também podem e querem dar este contributo e estamos a contar com elas", afirmou Eugénio Fonseca.



Em 2016, a Cáritas apoiou o Líbano durante o inverno com 25.000 euros, o que proporcionou aquecimento durante seis meses para 120 refugiados.



A organização apoiou ainda a Síria com 13.600 euros para distribuição de roupas de inverno para 335 crianças refugiadas.



A Cáritas Portuguesa angariou, em duas semanas, mais de 11.700 euros para apoiar refugiados sujeitos ao frio extremo no leste e sul da Europa e espera contributos das empresas para chegar aos 32.500 euros de donativos.Em comunicado, a organização ligada à Igreja Católica informa que encerrou hoje a campanha nacional "Levo calor aos refugiados", lançada no dia 18 de janeiro, e que permitiu angariar 11.717,75 euros.Tratou-se de uma "campanha de curto prazo, dada a urgência da situação vivida pelos refugiados no leste e sul da Europa", sujeitos a frio extremo, com temperaturas a alcançar 20 graus negativos, e "que veio agravar as já difíceis situações de vida daquela população".