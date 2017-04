Seul testa míssil capaz de atingir todo o território norte-coreano

O míssil pode chegar à totalidade do território norte-coreano, mesmo se for lançado do sul do território sul-coreano.



Seul testou com sucesso um míssil balístico de fabrico sul-coreano com alcance de 800 quilómetros, o suficiente para atingir os pontos mais remotos do território norte-coreano, anunciou esta quinta-feira a agência Yonhap.O anúncio surge um dia depois do lançamento por Pyongyang de um míssil na direção do Mar do Japão.A Coreia do Sul, onde estão milhares de militares dos Estados Unidos, é protegida por dispositivos militares norte-americanos. No entanto, o país fechou em 2012 um acordo com os Estados Unidos para quase triplicar o alcance dos seus próprios mísseis balísticos, de modo a poder responder às ameaças dos programas balístico e nuclear norte-coreanos.