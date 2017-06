Demitiram-se seis especialistas que aconselhavam Trump sobre luta contra a Sida

"O que é ainda mais preocupante -- prosseguem -- é que o Governo defende leis que vão prejudicar as pessoas infetadas com HIV e interromper ou fazer retroceder avanços importantes alcançados na luta contra a doença"."Não podemos ignorar os muitos sinais enviados pelo Governo de Trump que evidenciam que ele não leva a sério a atual epidemia e as necessidades das pessoas infetadas com o HIV", acrescentaram.Só 40% das pessoas que vivem com HIV nos Estados Unidos têm acesso a tratamentos indispensáveis para a sua sobrevivência, recordam os seis especialistas.