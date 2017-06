Dois jornalistas holandeses sequestrados na Colômbia

A polícia colombiana não especificou para que órgão de comunicação social trabalham os dois jornalistas que, segundo o jornal El Tiempo, estavam no país à procura da mãe biológica de uma menor colombiana que foi entregue para adoção na Holanda há vários anos.

Dois jornalistas holandeses foram sequestrados na segunda-feira no município de El Tarra, numa região da Colômbia onde a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) e outros grupos armados se encontram ativos, anunciou a polícia.O jornalista Derk Johannes Bolt, de 62 anos, e o operador de câmara, Eugenio Ernest Marie Follender, 58 anos, ambos holandeses, foram sequestrados na manhã de segunda-feira perto da localidade de d'El Tarra, em Norte de Santander, no nordeste da Colômbia, indicaram as autoridades em comunicado.A Procuradoria do Povo, instituição do Estado responsável por proteger os direitos dos cidadãos, exigiu a "libertação imediata" dos dois holandeses e anunciou que iria trabalhar para "resolver a situação", em mensagens publicadas na rede social Twitter.