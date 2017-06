Ex-executivos do banco Barclays acusados de fraude no Reino Unido

Nos últimos anos, a SFO tem investigado os acordos comerciais entre o Barclays e os investidores do Qatar durante a crise financeira de 2008.



Outros três executivos do banco foram também acusados pelas autoridades antifraude do Reino Unido.

O Gabinete Antifraude do Reino Unido divulgou esta terça-feira que acusou o banco Barclays e quatro pessoas, entre elas um ex-diretor da instituição, de fraude durante a crise financeira com recurso a fundos do Qatar.John Varley, antigo diretor do Barclays, é um dos acusados no caso que está alegadamente relacionado com a utilização indevida de fundos provenientes do Qatar.O Gabinete Antifraude britânico (SFO, na sigla em inglês) indicou que se trata de movimentos de capital provenientes do Estado do Qatar entre os meses de junho e novembro de 2008.