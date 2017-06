Miguel Oliveira parte da quarta posição para o GP de motociclismo de Assen

Depois de uma manhã chuvosa, que marcou a terceira sessão de treinos livres, Miguel Oliveira admitiu que a melhoria das condições climatéricas foi benéfica para a sua prestação.



"De manhã com a pista molhada foi muito desconfortável pois praticamente não tinha 'feeling' com a moto, em especial com a traseira da moto. Desejava uma qualificação seca e foi isso que aconteceu, com tudo a correr como esperado ao conseguir estar na segunda linha da grelha de partida", referiu.



Ao lado de Morbidelli, completam a primeira linha da grelha de partida o japonês Takaaki Nakagami e o suíço Thomas Luthi, ambos em Kalex.



O piloto português ocupa o quarto lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 40 pontos de Morbidelli, que detém apenas sete de vantagem sobre o suíço Thomas Luthi (Kalex).



"Amanhã [domingo] teremos que fazer uma boa partida forte e tentar manter-me com os primeiros. Depois de passarmos a primeira metade da corrida veremos onde estou, mas se estiver na frente prefiro arriscar para conseguir um pódio ou uma vitória ao invés de ficar em quarto ou quinto", disse o piloto em declarações à sua assessoria de imprensa.

O português Miguel Oliveira (KTM) larga no domingo do quarto lugar da grelha de partida para o Grande Prémio da Holanda de Moto2, oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade.Este sábado, na sua volta mais rápida na sessão de qualificação no circuito de Assen, Miguel Oliveira rodou em 1.38,615 minutos, mais 147 milésimos de segundo que o italiano Franco Morbidelli (Kalex), o líder do campeonato, que conseguiu a 'pole' com o tempo de 1.38,468.O piloto português, que já venceu duas provas no circuito de Assen, em 2008 e 2015 quando competia na categoria de Moto3, admite lutar por um lugar no pódio.