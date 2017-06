Trabalho de extinção total do fogo em Huelva mantêm-se nos próximos dias

Durante as últimas 24 horas regressaram a casa as últimas pessoas que tinham sido retiradas da zona do incêndio, no último fim de semana.Por outro lado, as autoridades continuam a tentar localizar os dois linces ibéricos dados como perdidos desde domingo.Os dois linces que ainda não foram encontrados fazem parte de um grupo de 13 que constituem o total de exemplares do centro de criação do lince ibério, uma espécie em perigo de extinção.Os técnicos da Life Iberlince da Andaluzia instalaram, entretanto, oito jaulas de captura assim como câmaras para tentarem localizar os dois animais.