Detido militante pró-democracia Joshua Wong durante protesto em Hong Kong

Alguns militantes acorrentaram-se à estátua, enquanto outros escalaram as pétalas.



A polícia rodeou o monumento e dispersou os manifestantes, um a um, e deixou-os partir em liberdade, à exceção de Wong e do jovem deputado Nathan Law, que foram detidos.



A polícia tinha advertido anteriormente os manifestantes de que poderiam ser detidos se o protesto não fosse imediatamente terminado.



Alguns residentes de Hong Kong acreditam que a China está a reforçar o controlo sobre a Região Administrativa Especial, nomeadamente no domínio da educação, dos 'media' e da liberdade de expressão.



"Longa vida ao movimento dos guarda-chuvas", gritaram os manifestantes, numa referência à revolta de 2014, prometendo ficar no local durante toda a noite.



Os militantes reclamaram também a libertação do dissidente chinês Liu Xiaobo, prémio Nobel da Paz 2010, atualmente sob liberdade condicional para receber tratamento a um cancro, e a de "todos os presos políticos".



A polícia retirou rapidamente os turistas que estavam na zona.



Durante a tarde, Joshua Wong e outros militantes tinham coberto o monumento com um pano negro, que a polícia recolheu.



Esta é a primeira visita de Xi a Hong Kong enquanto Presidente chinês, que vai decorrer sob um importante dispositivo de segurança, terminando no sábado com a investidura da chefe do Executivo eleita, Carrie Lam.



O líder do movimento estudantil pró-democracia de Hong Kong Joshua Wong foi esta quarta-feira detido durante um protesto, na véspera da chegada do Presidente chinês, Xi Jinping, indicou a agência noticiosa France Presse (AFP).Joshua Wong, rosto do movimento pró-democracia de 2014, e cerca de 20 militantes tinham iniciado uma concentração em torno de um monumento simbólico do retorno de Hong Kong à China, na véspera da chegada do Presidente Xi para as cerimónias comemorativas do 20.º aniversário da transferência de soberania da antiga colónia britânica, que ocorreu a 1 de julho de 1997.O monumento em redor do qual se sentaram os militantes pró-democracia neste protesto representa uma imponente flor de bauhinia, emblema de Hong Kong.