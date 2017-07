Lula condenado a nove anos e meio de prisão

Moro deu como provado que o ex-presidente recebeu apartamento de luxo junto ao mar como parte de subornos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

pub

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi ontem condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro, responsável na primeira instância da Justiça pela operação anticorrupção Lava Jato. A condenação, a primeira de um ex-presidente brasileiro desde a promulgação da Constituição de 1988, incendeia mais o já conturbado clima político no Brasil.Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais no processo que envolve um apartamento triplex na Praia da Enseada, em Guarujá, estado de São Paulo. Segundo a acusação, que Moro considerou provada, Lula recebeu o apartamento como parte de luvas de mais de um milhão de euros da construtora OAS como contrapartida à facilitação em negócios da empreiteira com a Petrobras.Outras seis pessoas foram condenadas, entre elas José Aldemário Pinheiro, dono da OAS. Além da pena de prisão, Lula, que enfrenta ainda vários outros processos na Justiça, foi condenado à proibição de exercer cargos públicos pelo dobro do tempo da pena de prisão e ao pagamento de multas que somam 24 milhões de euros.Considerando ser um trauma a prisão de um ex-presidente, Moro recusou o pedido do Ministério Público para deter Lula de imediato, pelo que este pode recorrer da sentença em liberdade.A condenação de Lula pode ser o rastilho que há muito ameaça incendiar o Brasil com uma vaga de violência. Vários líderes do PT, de Lula, afirmaram que, se Lula fosse condenado, considerariam isso uma rutura da democracia e apelariam a uma desobediência civil generalizada.Favorito na corrida para as presidenciais de 2018, com quase o dobro das intenções de voto do segundo colocado, Lula tem desde ontem em sério risco o sonho de voltar a chefiar o Brasil.Se o tribunal de apelação a que vai recorrer, e que costuma demorar entre nove e onze meses para analisar recursos, confirmar a sentença de Moro, o antigo governante, segundo a lei eleitoral, tornar-se-á um "ficha suja" e ficará impedido de se candidatar.camiões foram necessários para tirar do palácio presidencial, em Brasília, o acervo que Lula da Silva levou ao deixar o cargo, em dezembro de 2010.361 mil euros foram pagos pela construtora OAS para guardar acervo de Lula durante um ano, mas Moro ilibou Lula de corrupção neste caso.Moro diz que Lula tentou intimidá-lo mas que não teve prazer em condenar o ex-presidente.