Polícia israelita abate três atacantes na cidade velha de Jerusalém

Homens abriram fogo contra polícias e foram abatidos na Esplanada das Mesquitas.

As forças israelitas abateram esta sexta-feira três atacantes que dispararam sobre polícias israelitas na cidade velha de Jerusalém.



Depois de dispararem contra a polícia, os atacantes fugiram para a Esplanada das Mesquitas, onde foram encurralados e abatidos pelos agentes. Vários elementos da polícia ficaram feridos no ataque, disse a polícia, sem mais informações.



A Esplanada das Mesquitas é sagrada tanto para o judaísmo como para o Islão, e designada como Monte do Templo pela primeira religião e Nobre Santuário pela segunda. Abaixo da Esplanada das Mesquitas, situa-se o Muro das Lamentações.