Secretário-geral da ONU alerta para risco de escalada da violência em Jerusalém

Por Lusa | 16:37

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o risco de uma escalada da violência entre israelitas e palestinianos depois do ataque desta sexta-feira em Jerusalém em que morreram dois polícias israelitas.



Três árabes israelitas abriram fogo contra vários polícias, matando dois e ferindo um terceiro, e fugiram para a Esplanada das Mesquitas, onde foram abatidos.



António Guterres condenou o ataque e advertiu que "este incidente tem o potencial para desencadear novos atos de violência", apelando a "todas as partes para agirem de modo responsável para evitar uma escalada".



O secretário-geral da ONU saudou ainda a rápida condenação da violência e a garantia do respeito pelos lugares religiosos feitas pelo presidente palestiniano, Mahmud Abbas, e pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.



"O caráter sagrado dos locais religiosos deve ser respeitado enquanto lugares de reflexão e não de violência", afirmou Guterres.



A Esplanada das Mesquitas, terceiro lugar santo para o Islão, situada em Jerusalém-leste, anexada por Israel, foi encerrada após o ataque e as orações de sexta-feira naquele local foram canceladas.