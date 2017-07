Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude de 4,3 abala costa central do Peru

Não há registo de vítimas ou danos materiais.

Um sismo de magnitude de 4,3 na escala aberta de Richter abalou a costa central do Peru, sem que tenham sido registados vítimas ou danos materiais, informou esta quarta-feira o Instituto Geofísico do Peru.



O sismo foi registado às 20h38 de terça-feira (02h38 de quarta-feira em Lisboa) com epicentro localizado no oceano Pacífico, a 68 quilómetros a sudoeste do município de Cañete, cerca de 150 quilómetros a sul de Lima.



O abalo ocorreu a uma profundidade de 56 quilómetros sob o mar e foi sentido com fraca intensidade pelos habitantes de Cañete.



Na segunda-feira, um sismo de magnitude de 6,3 na escala aberta de Richter abalou o sul dos Andes peruanos, sem terem sido registados quaisquer danos, indicaram as autoridades.



O Peru fica no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.



De acordo com o USGS, 90% dos sismos que ocorrem no mundo acontecem naquela zona.