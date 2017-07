Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança com VIH em remissão sem medicamentos durante mais de oito anos

Rapariga sul-africana foi submetida a partir dos dois meses a tratamentos antirretrovirais.

Por Lusa | 16:36

Uma criança sul-africana que nasceu com VIH viveu de forma saudável durante cerca de nove anos sem medicamentos, tendo apenas sido submetida a um tratamento durante os seus primeiros meses de vida, segundo um estudoesta segunda-feira divulgado.



Trata-se do terceiro caso de remissão do VIH sem tratamento com medicamentos que é observado numa criança, sublinha o estudo que foi apresentado na conferência internacional sobre investigação em VIH/sida que decorre em Paris.



Isto "vem reforçar as esperanças de um dia libertar crianças seropositivas do fardo de um tratamento ao longo da vida, tratando-as por um curto período nos primeiros meses de vida", refere Anthony Fauci, diretor do Instituto norte-americano de Doenças Infeciosas.



O investigador ressalva que é sempre possível haver uma recaída, como em qualquer remissão.



"Mas o facto de esta remissão ser verificada por um longo período sugere que pode ser sustentável", indicou ainda, citado pela agência France Presse.



A rapariga sul-africana foi submetida a partir dos dois meses a tratamentos antirretrovirais, o que dificultou o desenvolvimento do vírus da sida. Dez meses depois o tratamento foi interrompido deliberadamente no âmbito do estudo, verificando-se que o vírus tinha sido reduzido a uma carga indetetável.



Oito anos e nove meses depois, o vírus do VIH permanece com carga indetetável mesmo não se tendo submetido a mais tratamentos.