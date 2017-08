Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venda da Opel e Vauxhall ao grupo PSA concluída

17:22

O grupo PSA Peugeot Citroën anunciou esta terça-feira que concluiu a compra à General Motors do negócio automóvel da Opel/Vauxhall, uma operação anunciada em março e que lhe permite converter-se no "número dois" do setor na Europa.



Com as duas novas marcas, o grupo PSA representa uma quota de mercado de 17% na Europa no primeiro semestre, reforça a sua presença nos principais mercados europeus e impulsiona o seu crescimento a nível internacional, segundo um comunicado.



Em março, foi anunciado que esta operação ascenderia a um total de 2.200 milhões de euros.



O grupo acrescentou que a Opel e a Vauxhall serão geridas "como verdadeiras marcas emblemáticas alemã e britânica" e que nos próximos 100 dias está prevista a apresentação de um novo plano de atuação, com o objetivo de alcançar uma margem operacional de 2% em 2020 e de 6% em 2026.



"Começamos hoje uma nova fase no desenvolvimento do grupo PSA. Este projeto converteu-se em realidade em poucos meses graças ao trabalho notável das equipas. Saberemos aproveitar a oportunidade de nos reforçarmos mutuamente e de conquistar novos mercados", referiu o presidente da PSA, Carlos Tavares.



Num outro comunicado, a General Motors (GM) indicou que esta operação "representa uma vitória para todas as partes interessadas e é a última e mais importante de uma série de ações" que está a tomar para "fortalecer a sua organização e posição global no futuro".



A GM afirmou ainda que a venda das operações europeias da GM Financial, o braço financeiro da companhia, ao grupo PSA e BNP Paribas estará terminada em finais do ano.