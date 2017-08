Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Senado dos EUA confirma Christopher Wray como diretor do FBI

Anterior diretor James Comey foi demitido de forma repentina.

Por Lusa | 23:18

O Senado dos Estados Unidos confirmou esta terça-feira Christopher Wray como novo diretor da polícia federal americana (FBI), em substituição de James Comey, que foi demitido de forma repentina.



Wray contou com o apoio da maioria dos senadores, com 92 votos a favor e apenas cinco contra, indicam as agências de notícias internacionais.



Christopher A. Wray era advogado no reconhecido escritório King and Spalding e já tinha assumido funções no Departamento de Justiça (o equivalente ao Ministério da Justiça).



Foi responsável, entre 2003 e 2005, da Divisão Criminal, uma das mais importantes do Departamento de Justiça, segundo a biografia disponibilizada pelo escritório King and Spalding.



O anterior diretor James Comey foi demitido de forma repentina, a 09 de maio, numa altura em que estava a supervisionar uma investigação sobre os alegados contactos mantidos entre a campanha de Trump e a Rússia durante a corrida às presidenciais nos Estados Unidos.