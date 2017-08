Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump desmentido por organização de escuteiros

Presidente dos EUA disse que recebeu uma chamada do chefe dos Boy Scouts, a dizer que foi o maior discurso que alguma vez foi feito.

A organização de escoteiros norte-americana Boy Scouts negou esta quarta-feira que o seu líder tenha telefonado ao presidente dos EUA para elogiar o discurso, politicamente agressivo, que fez no seu encontro nacional.



Em entrevista ao The Wall Street Journal, publicada na quarta-feira, Donald Trump disse: "Recebi uma chamada do chefe dos Boy Scouts, a dizer que foi o maior discurso que alguma vez foi feito (aos escoteiros), e que estava muito agradecido". A publicação Politico divulgou a transcrição da entrevista.



"Desconhecemos tal chamada", garantiu a organização, em comunicado. Os Boys Scouts especificaram mesmo que nenhum dos seus dois principais líderes, o presidente Randall Stephenson e o diretor executivo Mike Surbaugh, fez tal chamada.



A Casa Branca ainda não reagiu a este desmentido.