Segundo reator de central nuclear na Suíça teve de ser parado

Segundo a Axpo, "não há perigo para os seres humanos nem para o ambiente" e as "instalações estão estáveis".

Por Lusa | 10:09

O segundo reator da central nuclear de Beznau, na Suíça, teve de ser parado na noite passada, anunciou a gestora da mais antiga central nuclear do mundo.



O reator Beznau 2 foi parado para "trabalhos de reparação" depois de ter sido constatado um problema "na extremidade de um cabo elétrico de 220 quilovolts", indicou a Axpo num comunicado.



O primeiro reator da central já está parado desde março de 2015 por razões técnicas.



O grupo Axpo lançou um procedimento para determinar a causa do dano e a Inspeção Federal da Segurança Nuclear (IFSN) foi informada.



A central de Beznau, instalada no cantão de Aargau (norte), perto da fronteira alemã, está a funcionar desde 1969 e é a mais antiga central nuclear do mundo, depois do encerramento do reator de Oldsbury no Reino Unido em 2012.