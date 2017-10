Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade tropical Nate faz pelo menos 22 mortos na América Central

Costa Rica e Nicarágua já foram atingidas por tempestade que ameaça transformar-se em furacão.

Por Lusa

Pelo menos 22 pessoas morreram devido à tempestade tropical Nate que assola a América Central, que tem provocado chuvas torrenciais na região, das quais sete na Costa Rica, noticiaram esta quinta-feira as agências noticiosas.



As previsões indicam que a tempestade, localizada no caribe da Nicarágua, irá deslocar-se para norte na zona caribenha da América Central e México, e poderá transformar-se num furacão no sábado.



O governador do Louisiana, John Bel Edwards, declarou estado de emergência do Estado, em antecipação da chegada da tempestade tropical, tendo as autoridades ordenado a evacuação de áreas costeiras.



Edwards adiantou que 1.300 militares da Guarda Nacional estão a ser mobilizados, e alertou a população para se prepararem para fortes chuvas, tempestade e vento forte, antecipando um "sábado negro".



Em Nova Orleães, as autoridades informaram que seis plataformas petrolíferas foram evacuadas no Golfo do México.



O Centro Nacional de Furacões norte-americano alertou que a tempestade tropical poderá provocar grandes inundações, à medida que as chuvas atravessarem as Honduras.



Na Nicarágua, a tempestade tropical Nate sucedeu a duas semanas de intensa pluviosidade que deixou o terreno saturado e os rios no seu nível máximo. As autoridades colocaram todo o país em alerta devido à possibilidade de inundações e deslizamento de terras.



A vice-presidente e porta-voz da Nicarágua, Rosario Murillo, informou que pelo menos 15 pessoas morreram no país em consequência da intempérie, sem avançar detalhes.



Adiantou que duas mulheres e um homem que trabalhavam no Ministério da Saúde desapareceram num canal inundado no centro do município de Juigalpa. As escolas foram todas encerradas.



Por sua vez, as autoridades da Costa Rica divulgaram que sete pessoas morreram no país devido à tempestade, estando outras 15 desaparecidas.



Pelo menos 5.000 pessoas foram transferidas para abrigos de emergência.