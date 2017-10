Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogo no telemóvel para aplaudir discurso do Presidente chinês

Utilizadores do jogo que conseguirem bater palmas o maior número de vezes, durante o tempo estabelecido, são incluídos numa lista de melhores jogadores.

Por Lusa | 09:51

Um jogo para telemóvel para aplaudir o discurso do Presidente chinês, Xi Jinping, na abertura do XIX Congresso do Partido Comunista (PCC), registou 860 milhões de utilizações no espaço de 24 horas, noticiou a imprensa chinesa.



O jogo "Que Grande Discurso: Aplaude Xi Jinping" reproduz parte da intervenção de Xi, na quarta-feira, no Grande Palácio do Povo, enquanto umas mãos digitalizadas aplaudem cada vez que o utilizador toca no ecrã do telemóvel.



O secretário-geral do PCC leu durante três horas e meia um discurso que, na versão impressa, tem 65 páginas. Perante os mais poderosos do regime chinês, Xi avançou com a sua visão de uma China moderna e próspera, capaz de se erguer alto no mundo, e onde o partido ocupa a posição central.



Os utilizadores do jogo que conseguirem bater palmas o maior número de vezes, durante o tempo estabelecido, são incluídos numa lista de melhores jogadores. Um dos jogadores atingiu a marca de 60 aplausos por segundo.



Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o jogo converteu-se num dos mais populares nas redes sociais chinesas onde está disponível, como no Weibo, o equivalente chinês a rede de mensagens instantâneas Twitter.



Xi é o líder chinês mais poderoso das últimas décadas e recebe frequentemente manifestações públicas de lealdade de quadros do partido, suscitando preocupações de que o sistema de "liderança coletiva", cimentado pelos líderes chineses desde finais dos anos 1970, está a ser desmantelado.



A sua campanha anticorrupção, lançada após ascender ao poder, em 2013, castigou mais de um milhão e meio de funcionários públicos e investigou 440 altos quadros do regime, no que críticos dizem ser uma purga contra rivais políticos.



"Que Grande Discurso: Aplaude Xi Jinping" foi publicado pelo gigante chinês da Internet Tencent, ilustrando como o partido está a usar a Internet para impor a sua narrativa e encorajar o patriotismo e lealdade à liderança do regime.



Informação veiculada pela imprensa, ao longo do ano passado, indica que o Governo chinês está a considerar comprar participações em empresas tecnológicas, incluindo a Tencent.



Trata-se de um dos gigantes da Internet chinesa e, em setembro passado, foi multado por falhar em regular o conteúdo difundido no Wechat, um aplicativo de mensagens instantâneas, que serve também como carteira digital.