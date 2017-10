Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido em Madrid homem que já tinha cumprido pena por pertencer à Al-Qaida

Autoridades suspeitam de que radical que esteve preso 9 anos fazia recrutamento para o Daesh.

Por Lusa | 08:17

Um homem de origem espanhola foi hoje detido, em Madrid, pela polícia pelo alegado recrutamento, doutrinação e treino para o grupo terrorista Daesh, para o qual trabalhava, anunciou o Governo espanhol.



Este homem, de 52 anos, cuja identidade não foi divulgada, tinha sido já condenado por pertencer à rede terrorista Al-Qaida, disse o Ministério do Interior espanhol.



Depois de libertado, o detido desenvolveu "nos últimos anos um perfil conforme à figura do cibersoldado, a versão 2.0 do combatente extremista islâmico que usa a rede informática para partilhar, interagir e propagar o ideal terrorista", sublinhou.



Em vez de redimir a sua conduta, o detido "realizou ações como parte do seu compromisso com os ideais terroristas do Daesh[acrónimo árabe do Estado Islâmico]", indicou.



Depois de se tornar o "primeiro condenado em Espanha pelos atentados do 11 de setembro em Nova Iorque e depois de mais de nove anos na prisão" por "pertencer ou integrar uma organização terrorista e posse ilícita de armas", saiu da prisão em maio de 2011, afirmou o Ministério do Interior. A polícia espanhola manteve o indivíduo sob vigilância.



O Ministério do Interior espanhol disse que o detido tinha desenvolvido um sofisticado "modus operandi" virtual para realizar "um trabalho ativo de difusão maciça na Internet para não ser detetado".