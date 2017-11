Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Convocados protestos na Coreia do Sul contra visita de Trump

Presidente dos EUA vai estar no país asiático na próxima terça e quarta-feira.

08:45

Grupos civis sul-coreanos convocaram para este fim de semana protestos contra a visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai estar no país asiático na próxima terça e quarta-feira.



Pelo menos mil pessoas vão concentrar-se no distrito de Jongno, no centro da capital, Seul, para mostrar o seu desagrado pela visita de Trump, estando também previstas manifestações idênticas, em simultâneo, noutras cidades como Gwangju, Daejeon, Ulsan e Changwon, segundo detalharam os ativistas, em declarações reproduzidas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.



O Presidente dos Estados Unidos vai estar na Coreia do Sul entre os próximos dias 07 e 08 para se reunir com o seu homólogo, Moon Jae-in, e abordar o desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, e o acordo bilateral de comércio livre, entre outros.



Grupos progressistas sul-coreanos têm culpado a postura política de Donald Trump -- com a sua retórica bélica relativamente ao regime liderado por Kim Jong-un -- pelo agudizar da tensão na península coreana.



Os grupos civis pediram ao Presidente da Coreia do Sul para tomar medidas como suspender as manobras militares conjuntas de Seul e Washington para que Pyongyang aceite sentar-se à mesa das negociações.



Em sentido inverso, segundo a Yonhap, é esperada a realização de concentrações a favor da visita de Donald Trump por parte de organizações conservadoras, partidárias da aliança entre Seul e Washington.