WhatsApp deixou de funcionar em várias partes do mundo

Em Portugal já retomou a normalidade. Itália, Malásia e Reino Unido são os países mais afectados.

12:42

Esta manhã, o WhatsApp ficou em baixo e deixou de funcionar, causando alarme em várias partes do mundo. As pessoas não conseguem mandar mensagens e o serviço continua a dizer 'a conectar', com a símbolo a rodar, causando o desespero para a maioria dos utilizadores.

O Twitter foi a rede social escolhida pelos usuários do WhatsApp para perceberem se o problema era apenas do seu telemóvel ou se também existiam outras pessoas com dificuldade de acesso. Rapidamente entenderam que o aplicativo multi-plataforma de mensagens instantâneas estava sem funcionar.

Segundo o detetor do WhatsApp, existem problemas de funcionamento em quase toda a Europa e parece que regiões em todo o mundo foram afetadas. Utilizadores da Índia, Singapura, Moçambique, Vietname e Iraque já disseram que não conseguem usar o aplicativo.

Até ao momento, o WhatsApp não fez qualquer comunicado sobre o sucedido. O serviço normal foi retomado pouco depois das 9 da manhã em alguns países, nomeadamente em Portugal.

O aplicativo possui mais de mil milhões de usuários em todo o mundo, tornando-se numa das ferramentas mais populares na Internet.