Estados Unidos atacam na Somália com "vários terroristas mortos"

Ataques tinham como objetivo atingir os combatentes do Daesh.

Por Lusa | 19:30

Os Estados Unidos conduziram esta sexta-feira, pela primeira vez, dois ataques aéreos contra os combatentes do autoproclamado Daesh na Somália, de que resultaram "vários terroristas mortos", anunciou o comando norte-americano em África.



Num comunicado citado pela agência Associated Press, o comando refere que os ataques foram realizados esta sexta-feira no nordeste da Somália, em coordenação com o governo local.



Os ataques tinham como objetivo atingir os combatentes do Daesh na Somália, onde o grupo terrorista é uma presença cada vez mais constante, num país que é há muito tempo ameaçado pelo grupo extremista Al-Shabab, ligado à Al-Qaida.



Fontes oficias locais, citadas pela Associated Press, confirmaram os ataques, referindo que pelo menos seis mísseis atingiram a zona montanhosa de Buga, no estado de Putland.



Os combatentes do Daesh representam uma ameaça crescente na zona de Putland, onde reivindicaram um atentado em maio, com um ataque suicida que causou pelo menos quatro mortos.



O grupo Al-Shabab foi considerado o responsável pelo ataque mais mortífero na Somália, que ocorreu recentemente, causando mais de 350 mortos na capital Mogadíscio, o que levou o Presidente da Somália a declarar o "estado de guerra".