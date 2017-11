Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secreta norte-americana continua a afirmar intervenção russa nas eleições

Donald Trump afirmou acreditar nas palavras de Vladimir Putin.

07:29

O diretor da secreta norte-americana reiterou no sábado a convicção da CIA de que a Rússia interferiu na eleição eleitoral de 2016, horas depois de o Presidente, Donald Trump, afirmar que acredita nos russos, que negam qualquer intervenção.



"O diretor [Mike Pompeo] apoia e sempre apoiou o relatório da comunidade da agência de janeiro de 2017" que analisou as "atividades e intenções" russas nas mais recentes presidenciais norte-americanas, lê-se num comunicado divulgado este domingo.



Pompeo afirma que a avaliação feita pela secreta não mudou em relação à ingerência russa, contrastando com Donald Trump, que acreditou nas garantias do Presidente russo, Vladimir Putin, que negou "com muita força e veemência" qualquer interferência.



No relatório afirma-se que Moscovo tentou influenciar as eleições presidenciais de 2016 a favor de Trump, o candidato republicano, contra a democrata Hillary Clinton, pirateando milhares de mensagens de correio eletrónico dos servidores eletrónicos do Comité Nacional Democrata.



Trump diz acreditar tanto nos serviços secretos como em Putin



O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar na sinceridade de Vladimir Putin quando este disse que não interferiu nas eleições norte-americanas, mas afirmou também que acredita nos serviços secretos do seu país, que concluíram o contrário.



"Acredito que sente que nem ele nem a Rússia interferiu nas eleições. Quanto a eu acreditar nisso, estou com as nossas agências. São atualmente lideradas por ótimas pessoas, acredito muito nas nossas agências de informação", afirmou.



A comunidade ligada aos serviços de informação norte-americanos concluiu que a Rússia interferiu nas eleições de modo a ajudar o candidato republicano, Trump, a vencer a democrata Hillary Clinton.



Em declarações aos jornalistas no sábado, a bordo do avião Air Force One, Trump disse que Putin voltou a negar as acusações, desta vez durante uma cimeira no Vietname.



"Sempre que me vê, ele [Vladimir Putin] diz-me: Não fiz isso. E eu realmente acredito nele quando mo diz", acrescentou Donald Trump.



O Presidente norte-americano voltou a frisar que é importante que os Estados Unidos tenham uma boa relação com a Rússia, e sugeriu que era tempo de remover as sanções que o Congresso tinha imposto à Rússia em resposta a esta interferência.



"É tempo de consertar um mundo que está estilhaçado e quebrado", afirmou.