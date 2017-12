Antigo jogador que partiu o nariz a Jorge Costa é o novo presidente da Libéria

Imprensa internacional dá conta que ex-futebolista venceu 12 dos 15 condados.

15:54

"É com profunda emoção que quero agradecer a vocês, povo da Libéria, por me honrarem com o voto hoje. É uma grande esperança", afirmou Weah na conta pessoal no Twitter.





Transferiu-se para o Paris Saint-Germain em 1992 e em 1995, assinou contrato com o AC Milan. Jogou em Itália cinco anos e foi aí que atingiu o ponto alto da carreira, quando se foi eleito o melhor do mundo e recebeu o Balon D'or, primeiro africano a realizar tal feito. Weah ainda jogou pelo Chelsea, Manchester City e Olympique de Marseille. Terminou a carreira em 2003 no Al-Jazira, clube árabe.

George Weah continua a fazer história. Com 51 anos, o antigo craque de futebol foi eleito para assumir o cargo de presidente da Libéria, na primeira eleição presidencial democrática em 73 anos.O africano derrotou Joseph Bokai, atual vice-presidente, numa eleição de duas voltas, já que na primeira ronda não conseguiu atingir os 50% dos votos para conseguir governar. Os resultados oficiais serão anunciados esta sexta-feira, embora a imprensa internacional avance com a vitória do ex-jogador em 12 dos 15 condados.Weah é um velho conhecido dos portugueses e o eterno "inimigo" de Jorge Costa, ex jogador do FC Porto. O agora eleito presidente da Libéria é o mesmo que, em novembro de 1996, foi detido pela PSP do Porto, no Estádio das Antas. No fim de um jogo da Liga dos Campeões, no túnel de acesso aos balneários, George Weah apanhou o capitão da equipa portuguesa desprevenido e deu-lhe uma cabeçada que lhe partiu o nariz.Weah foi processado e teve julgamento marcado, mas o Tribunal Criminal do Porto não conseguiu notificar o então jogador do A.C. Milan.O homem que também foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, venceu as eleições e tornou-se agora o primeiro atleta de futebol a ser presidente.GeorgeWeah ganhou visibilidade em 1988, quando deixou o futebol camaronês para jogar no Mónaco.