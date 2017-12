Venezuela diz que 2200 toneladas de pernil estão retidas na Colômbia

Maduro acusou Portugal e EUA de impedirem importação de carne.

Depois de acusar Portugal e os EUA, a Venezuela acusou esta quinta-feira a Colômbia de impedir o fornecimento do pernil para o país. "Informo à Venezuela que as 2200 toneladas de pernil estão retidas na Colômbia", escreveu o ministro venezuelano da Agricultura Urbana, Freddy Bernal, na sua conta do Twitter.

"A sabotagem é dos EUA ao congelar as contas dos que vendem comida ao país, agora o governo colombiano mantém retidos há sete dias os pernis na fronteira em Paraguachón", acrescentou.

"É importante ressaltar que 60% do pernil que até agora foi distribuído foi graças à compra efetuada aos produtores nacionais, já que a percentagem programada foi sabotada pelos EUA e seus aliados comerciais no mundo", rematou Freddy Bernal.

De recordar que esta quinta-feira Nicolas Maduro acusou Portugal de sabotar a importação de pernil de porco para a Venezuela.

O pernil de porco faz parte da tradição venezuelana que é servido na época natalícia.