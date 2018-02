Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-assessor de Trump assume culpa e vai depor sobre alegada ingerência russa

Rick Gates, o n.º 2 da campanha eleitoral, aceita depor sobre ligações à Rússia.

Por Lusa | 23:26

Rick Gates, que foi o 'n.º 2' da campanha eleitoral do atual Presidente dos EUA, declarou-se esta sexta-feira culpado das acusações de conspiração e falso testemunho na investigação à alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016.



A admissão de culpa por parte de Gates pode ser a decisão prévia à colaboração com a Justiça norte-americana, com vista a almejar uma redução de pena.



Os documentos judiciais indicam que Gates pode enfrentar uma pena de entre 57 a 71 meses de prisão, mas o Procurador especial que está a investigar o caso, Robert Mueller, pode pedir a sua redução, se se confirmar a sua colaboração.



Segundo a acusação apresentada esta sexta-feira por Mueller, pouco antes de Gates se declarar culpado, o consultor político mentiu aos investigadores federais sobre o conteúdo de uma reunião realizada em março de 2013, em que se discutiu a Ucrânia.



Gates mentiu deliberadamente ao negar que nesta reunião se discutiram assuntos ligados à política ucraniana, um encontro em que também esteve presente o ex-chefe da campanha de Trump Paul Manafort, um membro de um grupo de pressão ('lobby') e um congressista, adianta a acusação.



De acordo com o documento, Rick Gates mentiu às autoridades sobre o assunto em 1 de fevereiro, no mesmo dia em que os seus advogados desistiram de o representar.



O antigo assessor de Trump pode enfrentar uma pena de até sete anos de prisão, mas Mueller pode solicitar ao tribunal que reduza a pena, com base na cooperação prestada aos investigadores.



A data da sentença ainda não é pública, mas o tribunal marcou uma audiência preliminar para 14 de maio.



Gates, de 45 anos, inicialmente declarou-se inocente das acusações feitas contra si em outubro, incluindo lavagem de dinheiro. Esta sexta-feira foram acrescentadas mais 32 relacionadas com fraude bancária. É suspeito de ter ajudado Manafort a obter falsas garantias financeiras que lhe permitiram conseguir um empréstimo de 20 milhões de dólares junto da banca.



Em comunicado emitido depois da mudança de posição de Gates, Manafort declarou: "Continuo a afirmar a minha inocência".



Gates assume assim um papel fundamental nas investigações sobre a interferência russa, ao poder dar informação à equipa de Mueller sobre o envolvimento de Manafort ou outros assessores da campanha de Trump sobre o assunto.