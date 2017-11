Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

21 mortos em ataque a mercado no norte da Síria

Entre as vítimas mortais figuram cinco crianças.

Por Lusa | 16:47

Pelo menos 21 civis morreram hoje no bombardeamento de um mercado de Atareb, cidade síria controlada pelos rebeldes que combatem o regime e situada numa das chamadas "zonas de distensão" no norte da Síria, anunciaram ativistas.



Entre as vítimas mortais figuram cinco crianças, segundo a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que precisa que o local foi alvo de três ataques.



Atareb situa-se na zona rural a oeste de Alepo, a maior cidade da Síria, controlada pelas forças do regime.



A Rússia, aliada de Damasco, anunciou em finais de julho a conclusão de uma trégua com grupos rebeldes "moderados" para a instauração de quatro "zonas de distensão" no território, nas quais é observado em princípio um cessar-fogo.



Uma dessas regiões inclui a província de Idleb e parte das províncias vizinhas de Hama (centro), Alepo (norte) e Lattaquia (oeste).