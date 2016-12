Pelo menos 41 pessoas morreram após beberem loção de banho

Diante da gravidade da situação, o autarca de Irkutsk , Dmitri Berdnikov, declarou hoje estado de emergência na cidade e anunciou a proibição provisória da venda de todo tipo de líquidos que contenham álcool, menos as bebidas alcoólicas certificadas.O comité de instrução da Rússia instaurou um processo penal por intoxicação coletiva e ordenou a apreensão do produto, que na sua etiqueta indica claramente que é somente para uso externo.Os mortos são homens e mulheres entre 35 e 50 anos e residiam no bairro Novo-Lenin de Irkutsk.A maioria acabou por morrer nos hospitais locais, mas algumas das vítimas morreram em suas casas.O primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, ordenou o endurecimento do controlo da comercialização de todos os produtos que contenham álcool.Os meios de comunicação e especialistas russos sublinharam que com a grave crise económica que a Rússia vive, desde 2014, os russos têm menores rendimentos e não conseguem comprar bebidas alcoólicas certificadas.Diante deste cenário, a população consome líquidos que contenham álcool, como colónias, loções, limpa vidros, entre outros.Isto aumenta o número de intoxicações mortais, especialmente nas épocas festivas como o Natal, quando dispara o consumo de álcool.Esta prática era muito comum no final da União Soviética e durante os primeiros anos da era pós-soviética, quando o país vivia uma profunda crise que o quase levou ao colapso.