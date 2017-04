Explosão junto a autocarros que retiravam civis de Alepo faz 24 mortos

Um jornalista da agência France-Presse em Rashidin viu vários cadáveres, alguns carbonizados, e muitos feridos.



As pessoas retiradas na sexta-feira estavam paradas naquele local devido a desentendimentos que impediram que seguissem viagem.



Os que foram retirados das localidades controladas pelo regime deviam seguir para Damasco e Latakia e os das localidades rebeldes para a província de Idlib.



Na sexta-feira, mais de 7.000 pessoas foram retiradas de Foua e Kafraya (5.000) e das localidades rebeldes de Madaya e Zabadani (2.200), segundo o Observatório.



Os autocarros estavam no local para transportar cerca de 5.000 pessoas retiradas na sexta-feira de Foua e Kafraya, duas localidades controladas pelo regime que estavam cercadas pelos rebeldes, em cumprimento de um acordo que permitiu a evacuação simultânea de duas localidades rebeldes cercadas pelo exército sírio.Um jornalista da agência France-Presse em Rashidin viu vários cadáveres, alguns carbonizados, e muitos feridos.As pessoas retiradas na sexta-feira estavam paradas naquele local devido a desentendimentos que impediram que seguissem viagem.Os que foram retirados das localidades controladas pelo regime deviam seguir para Damasco e Latakia e os das localidades rebeldes para a província de Idlib.Na sexta-feira, mais de 7.000 pessoas foram retiradas de Foua e Kafraya (5.000) e das localidades rebeldes de Madaya e Zabadani (2.200), segundo o Observatório.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Pelo menos 24 pessoas morreram este sábado na explosão de uma camioneta armadilhada junto a autocarros que retiravam civis e combatentes de Alepo, no norte da Síria, no âmbito de um acordo entre o governo e a oposição.Segundo a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos, "um bombista suicida conduzia uma camioneta com ajuda alimentar quando a fez explodir perto dos 75 autocarros" estacionados em Rashidin, zona rebelde nos arredores oeste de Alepo.O ataque fez também "várias dezenas de feridos", acrescentou.