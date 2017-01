25 mortos em ataque aéreo contra sede de ex-filial da Al-Qaida

"Mais de 20 mártires após a coligação de Cruzados ter atingido uma base central na região de Idlib no norte", referiram.



Um correspondente da France-Presse disse que a cidade foi atingida por diversos bombardeamentos, incluindo o que atingiu o local ocupado pela Fateh al-Sham. Várias ambulâncias dirigiram-se de imediato para a área atingida.



O ataque ocorreu quatro dias após o início de um frágil cessar-fogo entre o regime sírio e os principais grupos rebeldes, promovido pela Rússia e Turquia.



Moscovo e Damasco têm referido que a trégua não engloba a Fateh al-Sham ou o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), consideradas "organizações terroristas" pelo Conselho de Segurança da ONU.



Os grupos rebeldes referiram que Idlib estava abrangido pelo acordo de cessar-fogo.



Em novembro o Pentágono referiu que um 'drone' (aparelho aéreo não tripulado) norte-americano matou um líder da Al-Qaida na mesma região.



Pelo menos 25 membros da Fateh al-Sham (Frente da Conquista do Levante), incluindo diversos líderes desta antiga filial síria da Al-Qaida, foram hoje mortos num ataque aéreo, informou o responsável pelo Observatório sírio para os direitos humanos (OSDH).Um aparelho não identificado "atingiu uma importante base da Fateh al-Sham perto da cidade de Sarmada", na província de Idlib (noroeste da Síria), disse à agência noticiosa France-Presse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.Entre os mortos encontram-se líderes do grupo, antes designado Frente Al-Nursa, e que estavam reunidos, acrescentou, mas sem os identificar.