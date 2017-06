28 anos depois, seis acusados no desastre de Hillsborough

Seis pessoas, incluindo dois antigos polícias, foram acusadas da mortes de 96 pessoas na semifinal da Taça de Inglaterra de 1989 entre o Liverpool e Nottingham, no campo de futebol de Sheffield Wednesday's, em Hillsborough, a 15 de abril 1989.

David Duckenfield, polícia que estava no comando da situação, foi acusado pelo "homicídio por negligência grave" de 95 pessoas. A vítima 96, Tony Bland, morreu quatro anos depois, depois de desligarem a máquina que o mantinha vivo.

Sue Hemming, chefe da divisão de crime especial e combate ao terrorismo, afirmou que o fracasso de Duckenfield em assumir a responsabilidade pessoal no dia do desastre "contribuiu para a morte de cada uma dessas 96 pessoas".

Norman Bettison, ex-conselheiro chefe da polícia de Merseyside e West Yorkshire, e inspetor da força do South Yorkshire no momento do desastre, foi também ele acusado de má conduta perante o caso.

Sobre as quatro acusações de Bettison, Hemming afirma que foram ditas várias mentiras. "Dado o seu importante papel, pediremos ao júri para considerar a falta de conduta e o abuso de confiança", remata.

Também o polícia Donald Denton, o detective Alan, Graham Mackrell e Peter Metcalf foram acusados.





Os jurados consideraram que a polícia inglesa cometeu erros, tanto no planeamento da segurança da meia-final da Taça de Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest, como no dia do jogo, que contribuíram para a maior tragédia em estádios britânicos.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Em janeiro deste ano, responsáveis pelas investigações tinham entregado à justiça britânica ficheiros sobre 15 pessoas que poderão estar diretamente relacionadas com as causas da tragédia e mais oito pessoas por alegado encobrimento de falhas policiais durante as operações de segurança e salvamento.A polícia do condado de South Yorkshire, que um júri concluiu ter cometido erros que contribuíram para a morte de 96 adeptos do Liverpool, devido à sobrelotação do estádio do Sheffield Wednesday, já pediu, publicamente, "desculpas, sem reservas" às famílias das vítimas.