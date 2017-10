Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

28 mortos em ataques aéreos na província síria de Idilb

Quatro crianças estão entre as vítimas.

30.09.17

Pelo menos 28 civis morreram esta madrugada em ataques aéreos na província síria de Idlib, controlada por extremistas, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



Quatro crianças estão entre as vítimas dos ataques que visavam a localidade de Armanaz, segundo o OSDH, que diz não poder indicar se os ataques vieram do regime de Damasco ou dos aliados russos. A região foi designada em maio como uma das "zonas de abrandamento" na Síria, ao abrigo de um acordo entre o regime, incluindo Moscovo, e os rebeldes.



Iniciada em 2011, a guerra na Síria já causou mais de 330 mil mortos e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.