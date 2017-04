30 mortos em naufrágio em Myanmar

Segundo a imprensa local, o barco de transporte de passageiros transportava convidados de um casamento.



As autoridades da Birmânia elevaram esta segunda-feira para 30 o número de mortos e procuram vários desaparecidos após a colisão entre um barco de transporte de passageiros e outro de carga num rio no norte do país na sexta-feira.As vítimas mortais são 23 mulheres e sete homens, segundo fontes da polícia de Ayeyawwady citadas pelos media locais.As equipas de resgate salvaram outras 30 pessoas, quatro mulheres e 26 homens, e procuram um número indeterminado de desaparecidos porque não é claro o número total de passageiros do ferry.