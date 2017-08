Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

34 mortos em acidente de autocarro em Madagáscar

Autocarro transportava mais de uma centena de passageiros de Soavinandriana a uma reunião de jovens fiéis protestantes em Mahajanga.

Por Lusa | 21:30

Pelo menos 34 pessoas morreram num acidente de autocarro que transportava jovens fiéis protestantes em direção ao norte de Madagáscar, na noite passada, segundo dados da polícia e dos hospitais.



"O autocarro caiu de uma ravina com cerca de 20 metros. Incendiou-se depois de ter capotado várias vezes", explicou à agência francesa France-Presse o comandante Herilalatiana Andrianarisaona, responsável de comunicação da polícia.



"Foram retirados do veículo doze corpos calcinados", acrescentou.



O hospital central da capital, Antananarivo, publicou esta terça-feira um comunicado a anunciar a morte de mais 18 pessoas.



A este número juntam-se mais quatro vítimas que morreram no hospital de Ankazobe, próximo do local do acidente, totalizando assim os 34 mortos.



O autocarro transportava mais de uma centena de passageiros de Soavinandriana (centro) a uma reunião de jovens fiéis protestantes em Mahajanga (norte).



O acidente ocorreu a 72 quilómetros da capital malgaxe, Antananarivo.



Os acidentes mortais não são raros em Madagáscar, onde a rede de estradas e as viaturas são muito antigos.



Em janeiro, pelo menos 47 pessoas morreram e 22 ficaram feridas, quando o camião que os transportava saiu da estrada.