Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

35 polícias mortos no Egito em emboscada islâmica

O tiroteio aconteceu em al-Wahat al-Bahriya, a cerca de 135 quilómetros da capital egípcia.

15:00

Pelo menos 55 polícias egípcios morreram sexta-feira num tiroteio no sudoeste do Cairo, informou este sábado o Ministério do Interior do Egito em comunicado.



O tiroteio aconteceu em al-Wahat al-Bahriya, a cerca de 135 quilómetros da capital egípcia, e o número de mortes pode ainda aumentar, segundo a mesma fonte, citada pela agência espanhola Efe.



Este ataque às forças de segurança acontece numa altura em que o país se prepara para comemorar o 75.º aniversário da segunda Batalha de El-Alamein, durante a Segunda Guerra Mundial.