350 mil migrantes chegaram à UE este ano

A Organização Internacional das Migrações informou na sexta-feira que 4.812 pessoas morreram no Mediterrâneo este ano, mais 1.200 do que no ano passado, entre janeiro e o final de novembro.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Cerca de 350 mil migrantes chegaram à União Europeia (UE) este ano, representando um declínio acentuado em relação a 2015, quando entrou mais de um milhão de pessoas, disse hoje o chefe da agência europeia de controlo de fronteiras Frontex.Em entrevista a um jornal alemão, Frabrice Leggeri, diretor-executivo da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (Frontex) avançou que cerca de 180 mil migrantes chegaram à UE através da Turquia e Mediterrâneo Oriental, enquanto 170 mil entraram através da rota do Mediterrâneo Central da Líbia e do Egito.Frabrice Leggeri afirmou que o acordo entre a União Europeia e a Turquia reduziu o número de migrantes provenientes do Oriente, mas a migração do norte de África subiu 30 por cento.