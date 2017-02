51 prémios Nobel subscrevem petição contra decreto de Trump

A ordem executiva, que inclui imigrantes com residência permanente e estudantes, surgiu no âmbito de um pacote de medidas para proteger o país de "terroristas islâmicos radicais".David Yoffie, que ensina economia na Universidade de Harvard, diz que decidiu assinar a petição no sábado de manhã, depois de uma aluna com nacionalidade de um dos países em questão lhe ter escrito explicando que tinha de escolher entre visitar a família e não poder regressar aos EUA ou continuar a sua educação."A decisão foi rápida e fácil. A política do Presidente Trump é uma desgraça. É a resposta de uma pessoa preguiçosa a um problema complexo. Foi mal concebida, revista de forma desadequada, é discriminatória, contraproducente e fundamentalmente anti-americana", explicou o professor num texto partilhado na página da Universidade de Harvard na Internet.Até quinta-feira, mais de 20 mil professores universitários tinham assinado a petição, incluindo 51 vencedores do prémio Nobel e 572 membros da Academia de Ciência Engenharia e Artes dos EUA.