53% dos brasileiros acham que Lula da Silva devia ser preso

Ex-presidente do Brasil foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01.02.18

Uma sondagem divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Datafolha não foi nada favorável ao ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que foi condenado por corrupção em Julho passado a nove anos e meio de prisão e teve a pena aumentada na semana passada para 12 anos e 1 mês ao perder o recurso contra a sentença inicial. Para mais da metade dos inquiridos, o antigo presidente deve ser preso se perder o novo recurso que instaurou no tribunal de apelação, como prevê a sentença exarada semana passada.

De acordo com o levantamento, realizado segunda e terça-feira em todas as regiões do Brasil, 53% dos brasileiros pensam que Lula deve ser preso para começar a cumprir a pena, ao invés de aguardar em liberdade a série de recursos que a lei ainda lhe permite a tribunais superiores. Lula clama inocência, nega veementemente ter recebido um apartamento triplex numa praia de São Paulo como "luvas" da constructora OAS, motivo da condenação, e assevera que recorrerá a todas as instâncias possíveis.

Na mesma sondagem, 51% dos inquiridos também disseram que Lula não deveria ser autorizado a disputar as presidenciais de Outubro, cuja corrida lidera com grande vantagem, já que foi condenado por irregularidades. Outros 43% são mais categóricos e disseram que o antigo presidente, faça o que fizer, não vai conseguir disputar as presidenciais, pois a justiça vai impedi-lo.

Apesar de toda essa rejeição, da vaga de denúncias de corrupção e de já ter duas condenações na justiça, Lula da Silva não perdeu eleitores. A última sondagem Datafolha, divulgada esta semana, mostra que Lula mantém uma liderança muito confortável da corrida presidencial, com 37% das intenções de voto, 21 pontos a mais do que o segundo colocado, o deputado de extrema-direita Jair Bolsonaro, e que, se as eleições fossem hoje, venceria todos os candidatos, quer na primeira quer na segunda volta.