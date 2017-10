60 pessoas feridas em concerto de Ivete Sangalo

Cantora está a ser criticada por ter continuado com o espetáculo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:15

Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo durante um concerto da cantora Ivete Sangalo em Aracaju, capital do estado brasileiro de Sergipe, no nordeste do país. De acordo com informações divulgadas no final da manhã deste domingo, nenhum dos feridos corria risco de vida, mas, nas redes sociais, a cantora e a organização foram alvo de uma chuva de críticas por terem retomado o espectáculo mesmo após o grave incidente.



As pessoas ficaram feridas quando um camarote superlotado cedeu e desabou parcialmente quando Ivete se apresentava, perto da 1 e 20 da madrugada, hora local, 5 e 20 pelo horário de Lisboa. Houve pânico generalizado, gritos e cenas de desespero, quer entre as pessoas que se feriram quer entre as demais, pois ninguém tinha inicialmente a noção exacta da gravidade do acidente.

Ambulâncias e unidades avançadas de socorro, que funcionam como um mini-posto de atendimento médico, foram enviadas para o local. Dos 60 feridos, ao menos 26 precisaram ser internados e foram levados para o Hospital de Urgências de Sergipe e para o Hospital São Lucas.

Cerca de meia-hora após o acidente, Ivete Sangalo retomou a sua apresentação, ante um coro de protestos no local, o Sítio Terêncio, nos arredores de Aracaju, e, principalmente, de críticas nas redes sociais. Os organizadores da festa, denominada Odonto Fantasy, também estão a ser fortemente criticados, pois a estructura que desabou parcialmente continuou a oferecer um risco a quem estava no concerto, e um novo acidente ainda maior poderia ter ocorrido com a retomada do concerto, acentuam os internautas.