“A minha mãe não é criminosa”

Testes de ADN confirmaram que a jovem era a bebé raptada há 18 anos. A adolescente já falou com os pais verdadeiros e prometeu encontrar-se com eles em breve. "É muita coisa para processar em tão pouco tempo", disse fonte familiar.

Kamiyah Mobley, a jovem norte-americana raptada quando era bebé, defendeu a mulher com que viveu durante 18 anos e que sempre julgou ser a sua mãe verdadeira."A minha mãe não é nenhuma criminosa. Sempre me tratou bem e nunca me faltou com nada", disse Kamiyah sobre Gloria Williams, a mulher que há 18 anos a raptou numa maternidade da Florida.A jovem de 18 anos, que até agora viveu sob o nome Alexis, soube sexta-feira que Gloria não era a sua verdadeira mãe, quando esta foi presa com base numa denúncia anónima.