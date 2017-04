Abandona ex-namorado paraplégico num bosque para este morrer gelado

Ruby Kate Coursey, uma mulher de 27 anos, foi esta semana acusada do homicídio do seu ex-namorado, Troymaine Johnson, de 33 anos, numa caso que tem contornos macabros.

Conta a CBS que Johnson foi visto pela última vez com vida a 14 de março. Três dias depois, foi encontrado num campo de caça a cerca de 100 km da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. A autópsia revela que o homem, que era paraplégico, morreu de hipotermia.

A investigação apurou que Ruby apanhou Troymaine no dia do seu desaparecimento. Fez entrar o seu ex-namorado no carro, convencendo-o que iam só dar uma volta. Deixou para traz a cadeira de rodas da vítima

Depois, conduziu até a um local isolado, numa zona de bosque, e arrastou Troymaine para fora do carro. Deixou ficar o homem, que ficou indefeso e sujeito a temperaturas negativas.

O xerife de Dan Kilgore explicou à radio WMAZ que Kate e Troy "tiveram uma relação amorosa durante algum tempo, mas não estavam juntos há algum tempo. Ela foi busca-lo e nunca mais houve notícias dele".

Kate é acusada dos crimes de homicídio e negligência para com pessoa deficiente.

