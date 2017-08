Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abolida lei na Jordânia que não punia violador que casasse com a vítima

Lei havia gerado muita controvérsia.

13:18

Uma lei controversa autorizando o autor de uma violação a casar com a vítima para evitar a prisão foi abolida esta terça-feira pelo parlamento da Jordânia, informou a agência noticiosa oficial Petra.



"Os deputados acordaram anular o artigo controverso 308 (do Código Penal), que permitia ao violador casar com a sua vítima para escapar ao castigo", indicou a agência.



A medida foi tomada no quadro do projeto de alteração da lei penal 2017 aprovado pelo parlamento.



O primeiro-ministro, Hani Mulqi, afirmou "o compromisso do governo em relação à anulação do artigo 308 para consolidar a proteção da família jordana".