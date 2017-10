Abraço de Marcelo a vítima dos fogos corre o mundo

Foto do Presidente da República destacada pela revista Time.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 14:39

A imagem captada pelo fotógrafo Nuno André Ferreira representa na perfeição o que ficou depois dos fogos que devastaram o Norte e Centro de Portugal no passado domingo: Marcelo Rebelo de Sousa com semblante desolado e olhar triste abraça uma idosa que chora, destroçada após a tragédia.

A fotografia, captada esta quinta-feira em Santa Comba (Cambra), Vouzela, já foi partilhada por milhares de portugueses nas redes sociais e está, agora, a chegar também ao resto do mundo.

A revista Time partilhou a fotografia esta sexta-feira à tarde na sua conta oficial de Instagram. "O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa consola uma idosa durante a visita a áreas afetadas pelos recentes incêndios, em Santa Comba, no dia 19 de outubro de 2017. Dezenas de fogos destruíram o País na zona Norte e Centro esta semana, no seguimento do verão mais seco dos últimos 90 anos, diz a Reuters. Pelo menos 41 pessoas morrera; milhares de bombeiros estiveram em combate para tentar controlar as chamas. Fotografia de Nuno André Ferreira", lê-se na publicação feita.

A fotografia contava, às 14h00 desta sexta-feira, com mais de 14 mil gostos e milhares de comentários, muitos de norte-americanos, que elogiam a compaixão de Marcelo Rebelo de Sousa e questionam "Porque não temos nós um Presidente assim?".