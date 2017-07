Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abusada aos 13 anos pelo homem a quem chamava "pai"

Homem filmou-a secretamente no chuveiro e fez chantagem.

10:35

Toni-Sue Hinchliffe, de 21 anos, foi abusada pelo próprio tio, quando tinha 13, em Rochdale, Inglaterra. Com quatro anos de idade a jovem foi morar com os tios, Tina Hinchliffe e Andy Walker, conforme avança o jornal Daily Mail.



O homem a quem passou a chamar "pai", começou por desempenhar um papel extremoso e dedicado. Contudo, quando Toni-Sue atingiu a puberdade, a relação mudou e começaram os abusos sexuais.



No dia em que Toni completou 13 anos, Andy começou a comprar-lhe doces, maquilhagem e ofereceu-lhe um telemóvel. Comprava-lhe roupa interior, tirava-lhe fotografias e fazia vídeos íntimos.



"Eu odiava os filmes. Chorei e implorei para os apagar, mas ele não o fez. Quando fui tomar banho, ele tirou-me fotografias e escondeu uma câmara dentro de uma luva no chuveiro", contou a jovem.



"Ele encenava atos sexuais à minha frente e tocava com os genitais nos meus pés", acrescentou. "Ele pediu-me para não contar a ninguém", disse.



Sentindo-se isolada e sozinha, a jovem tentou contactar a mãe biológica. Ao aperceber-se, o homem chantageou-a dizendo-lhe que só permitiria o contacto se esta o deixasse tocar-lhe.



No dia do seu 16º aniversário, o homem comprou-lhe um brinquedo sexual. Nesta idade, a jovem acabou por se refugiar nas drogas e no álcool.



Com 16 anos, Toni conheceu o seu primeiro namorado, que a fez denunciar o caso às autoridades.



Em outubro de 2014, Andy confessou 10 crimes de abusos sexuais a menores ao tribunal, tendo acabado por ser preso.



"Durante o dia, Andy era um pai maravilhoso. À noite, tornou-se uma pessoa diferente", declarou Toni ao Daily Mail. "No início eu estava muito zangada e queria matá-lo. Mas agora, tudo o que sinto é tristeza. Só quero perceber porque é que isto aconteceu", concluiu.