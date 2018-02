Acidente com autocarro em Hong Kong faz pelo menos 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no acidente de um autocarro de dois andares em Hong Kong, anunciou a polícia.

As fotografias das páginas na Internet de meios de comunicação social locais mostram o autocarro tombado.

As causas deste acidente na região administrativa especial da China ainda não são conhecidas.



No entanto, alguns passageiros entrevistados pela comunicação social local garantem que o motorista chegou à paragem com dez minutos de atraso, estava mal disposto e avançava com muita velocidade para recuperar o tempo perdido.





#hktraffic: This quote from an injured passenger: "The driver arrived at Sha Tin Racecourse 10 mins late [to pick us up] and was in a bad mood... he really was driving fast around the bends, like an airplane..." (Now News) pic.twitter.com/HQtdoVQCIx