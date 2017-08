Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com avião monomotor faz três mortos na Suíça

A par do piloto do aparelho, as outras vítimas mortais são dois adolescentes de 14 anos.

16:44

Pelo menos três pessoas morreram esta quinta-feira na sequência da queda de um avião monomotor na zona da montanha de Diavolezza, nos Alpes suíços, divulgou a polícia local.



A par do piloto do aparelho, as outras vítimas mortais são dois adolescentes de 14 anos que estavam num campo de férias no cantão de Grisons (leste da Suíça).



A bordo do monomotor também estava uma adolescente de 17 anos que ficou gravemente ferida, referiu a polícia local, que acrescentou que foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.



O aparelho em questão era um Piper PA 28 e o piloto era experiente, precisou a mesma fonte.



Yves Burkhardt, do Aero-Clube da Suíça, entidade responsável pela organização do campo de férias, disse numa conferência de imprensa que "o mundo desabou" quando teve conhecimento do acidente.



Este campo de férias, que celebra este ano a 35.ª edição, é dedicado à descoberta da aviação e acolhia 192 jovens oriundos de toda a Suíça.



"Os 192 jovens estavam a desfrutar de uma semana formidável no campo de férias e este voo era o ponto alto", acrescentou o responsável.



Os jovens estavam a fazer um batismo de voo e, segundo a polícia, o piloto já tinha efetuado esta quinta-feira de manhã uma viagem com um primeiro grupo de jovens.



O acidente aconteceu durante a viagem com um segundo grupo de jovens e foi testemunhado pelos turistas que estavam a usar o teleférico até ao topo da montanha de Diavolezza.



Segundo um responsável local, membro de uma entidade que organiza voos aéreos naquela região, este voo apresentava características normais, sem manobras ou demonstrações especiais.



O acidente ocorreu numa zona em que existem muitas estâncias de desportos de inverno como Saint-Moritz ou Pontresina.