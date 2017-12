Acidente com comboio faz 45 feridos em Madrid

Quatro dos feridos estão em estado grave.

22.12.17

Um acidente ferroviário ocorrido esta sexta-feira na estação de Alcalá de Henares, em Madrid, provocou 45 feridos, quatro dos quais em estado grave, noticiou a agência EFE.

Citando fontes dos serviços de emergência, a EFE adiantou que o acidente ocorreu quando um comboio, de dois pisos, que circulava com pouca velocidade e no final da ligação entre Guadalajara-Alcalá de Henares- Atocha, colidiu com a plataforma que sinaliza o término da linha.

Colisión de un tren contra una topera en Alcalá de Henares, provocando varios heridos. Se sigue prestando servicio con normalidad sobre Alcalá de Henares y Guadalajara. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) December 22, 2017

Espectacular despliegue de #Ambulancias, #Policía y #Bomberos en la Estación de @CercaniasMadrid de #AlcalaDeHenares con algunos heridos después de que un tren se haya golpeado con la topera.... pic.twitter.com/d1hzFVTJug — Speaker COM (@danycommunity) December 22, 2017

O acidente aconteceu às 15h37 (14h37 em Lisboa).Os serviços de emergência acrescentaram que a maior parte das vítimas sofreu ferimentos ligeiros e apresentam sinais de ansiedade provocados pelo acidente.Apesar do aparato e do elevado número de feridos, a circulação de comboios naquela zona faz-se com normalidade.